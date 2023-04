FNV-leden akkoord met nieuwe cao streekvervoer

De werknemers in het streekvervoer die lid zijn van vakbond FNV hebben ingestemd met het bereikte cao-akkoord. Daarmee zijn verdere acties van de FNV-leden definitief van de baan. De afgelopen maanden staakte het personeel in het streekvervoer herhaaldelijk om zowel meer loon af te dwingen als betere maatregelen om de werkdruk terug te dringen. CNV-leden die in de branche werken, kunnen nog tot en met zondag stemmen over het bereikte akkoord.