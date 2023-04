Hoekstra: zeker 150 Nederlanders hebben Soedan verlaten

Ten minste 150 Nederlanders hebben Soedan kunnen verlaten, meldt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) woensdag. Hoekstra was dinsdagavond bij de aankomst van het eerste vliegtuig met evacués dat landde op de luchtmachtbasis in Eindhoven. Aan boord zaten 104 mensen, onder wie veertig Nederlanders. Dezelfde avond arriveerden op de vliegbasis met bussen uit Berlijn ook nog 43 Nederlanders. „Het is een grote opluchting dat zij, met dank aan onze internationale partners, veilig op Nederlandse bodem zijn”, aldus Hoekstra.