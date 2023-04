600 miljoen euro voor subsidie tweedehands elektrische auto’s

Om ervoor te zorgen dat meer mensen een tweedehands elektrische auto kunnen aanschaffen, trekt het kabinet 600 miljoen euro uit. Na berichtgeving van RTL Nieuws en het AD bevestigen meerdere Haagse bronnen dat een dergelijke subsidieregeling in de maak is. Momenteel worden elektrische auto’s vaak naar het buitenland geëxporteerd als ze van eigenaar wisselen omdat ze tweedehands te duur zijn voor veel Nederlanders. De maatregel is onderdeel van een pakket van 120 maatregelen om de klimaatdoelen voor 2030 te halen.