Inspecteur Belastingen: toeslagenstelsel moet worden afgeschaft

Nog altijd komen elk jaar 150.000 huishoudens in financiële nood omdat ze zorg, huur- of een andere toeslag moeten terugbetalen, stelt Bart Snels in dagblad Trouw. Snels is onafhankelijk inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane. Volgens hem zijn niet de ambtenaren die het beleid uitvoeren het probleem. Die werken hard en proberen „het goede” te doen. Het probleem is het toeslagenstelsel zelf. Dat moet volgens het voormalige Tweede Kamerlid van GroenLinks daarom zo snel mogelijk worden afgeschaft.