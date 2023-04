Een Russisch gevechtsvliegtuig heeft donderdag in de Russische stad Belgorod per ongeluk een explosie veroorzaakt en gebouwen beschadigd, aldus het Russische ministerie van Defensie. Dat meldt het Russische persbureau TASS. Plaatselijke autoriteiten rapporteerden een enorme explosie in de stad die dicht bij Oekraïne ligt.