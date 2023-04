In 2014 besloot België als eerste land ter wereld tot het legaliseren van kindereuthanasie. De tot dan toe gehanteerde minimumleeftijd van twaalf jaar werd uit de wet geschrapt, waarna het artsen onder voorwaarden vrijstond voortaan ook stervensverzoeken van minderjarigen in te willigen. Het duurde niet lang of in de Tweede Kamer rees de vraag: En nu? Wat doet Nederland?