Bernard Arnault verdwijnt stilletjes weer van de beurs van Amsterdam. De rijkste man ter wereld begon in 2021 een beursgenoteerd investeringsfonds met als doel om een financieel dienstverlener over te nemen en zo naar de beurs te brengen. Maar die zogeheten SPAC met de naam Pegasus Europe is er niet in geslaagd een geschikte overnamekandidaat te vinden en houdt begin mei op te bestaan.