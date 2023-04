ProRail: op twee van vier sporen vond vannacht onderhoud plaats

Op twee van de vier sporen nabij Voorschoten waar dinsdagochtend een treinongeluk plaatsvond, vonden vannacht onderhoudswerkzaamheden plaats. Dat meldt een woordvoerder van spoorbedrijf ProRail. De twee sporen waar niet aan werd gewerkt, waren in gebruik. Topman van ProRail John Voppen vertelde tijdens een ingelaste persconferentie dat de werkzaamheden in afronding waren ten tijde van het ongeluk en dat er dus personeel aan het werk was.