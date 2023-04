De 52-jarige man uit Uddel die donderdag was aangehouden omdat hij met een vuurwapen op een Apache-gevechtshelikopter zou hebben geschoten is weer vrij. De Koninklijke Marechaussee meldt dat de man wel verdachte blijft van het in gevaar brengen van een luchtvaartuig en van bedreiging. Het onderzoek wordt voortgezet.