Brede bezinning op kunstmatige intelligentie dringend gewenst

Het zijn grote vragen die experts van Artificial Intelligence (AI), ofwel kunstmatige intelligentie, woensdag in een open brief de wereld instuurden. Moeten we het risico willen lopen de controle over onze beschaving te verliezen? Moeten we machines willen creëren die ons overladen met propaganda en nepnieuws? Willen we dat onze banen verdwijnen, ook die waaraan we plezier beleven? En zelfs: moeten we niet-menselijke ‘breinen’ willen ontwikkelen die ons mensen eventueel totaal kunnen overvleugelen en overbodig maken?