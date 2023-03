RD-actie levert ruim 1,2 miljoen euro op. Reken maar dat deze boodschap over komt!

Op de dag dat in Nederland verkiezingen waren, stond in het EMG-kantoor in Apeldoorn iets heel anders te gebeuren: de afsluiting van de RD-actie voor christenen in het Midden-Oosten. Gewichtig werden ze dan ook binnengedragen, de symbolische cheque met daarop het eindbedrag van de actie, en de twee cheques met bedragen die de deelnemende organisaties meekregen. Een duizelingwekkend bedrag van éénmiljoentweehonderdtachtigduizendendriehonderdtwintig euro. Een mooi resultaat!