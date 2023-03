BBB wil haar verantwoordelijkheid nemen; Chris Stoffer verkenner in Friesland

De BoerBurgerBeweging (BBB) sluit bij de onderhandelingen voor nieuwe colleges in alle provincies „geen enkele partij uit die met gezond verstand samen met ons wil besturen”, laat de partij weten. In alle provincies is de partij de grootste geworden bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Gebruikelijk is dat de grootste partij het voortouw neemt bij gesprekken over een nieuw bestuur.