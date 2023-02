Hoe kwetsend woorden kunnen zijn, weten mensen die tot een minderheid behoren. Of het nu gaat om iemand met een andere levensbeschouwing dan de meerderheid, een visie die afwijkt van die van de middenmoot, een huidskleur die niet doorsnee is, velen weten uit ervaring dat woorden als een dolksteek tot diep in het hart kunnen doordringen.