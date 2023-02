De meteorologische lente begint over anderhalve week, naar de orde van de wisselende seizoenen. Orde is in de schepping volop aanwezig. Het voorspelbare verloop van een celdeling, kristalstructuren, de nauwkeurig geplande vogeltrek, de geordende draaiing van ons zonnestelsel: alles wijst op een uitgebalanceerd systeem van orde.