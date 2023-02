Paus Franciscus aangekomen in door geweld verscheurd Zuid-Soedan

Paus Franciscus is in Zuid-Soedan aangekomen na een bezoek aan Congo-Kinshasa. Hij is te gast in het jongste land ter wereld, dat in 2011 onafhankelijk werd van Soedan. De reis staat in het teken van een „pelgrimstocht voor vrede”. Zuid-Soedan wordt geplaagd door interne strijd, armoede, natuurrampen en een gebrek aan infrastructuur. Donderdag nog vielen naar schatting 27 doden bij gevechten tussen veeboeren en een militie in het midden van het land.