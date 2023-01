Telecombedrijf KPN is in het slotkwartaal van 2022 opnieuw gegroeid. Zo steeg de omzet voor het derde kwartaal op rij bij de zakelijke tak, maar ook bij glasvezel en mobiele abonnementen voor consumenten werd meer afgezet. Toch heeft KPN vooral bij die glasvezeltak veel last van concurrentie, van onder meer T-Mobile en VodafoneZiggo. Per saldo verdwenen er klanten bij het onderdeel.