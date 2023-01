Studie: lichtvervuiling laat ons rap steeds minder sterren zien

Wie nu naar de hemel kijkt als het donker is, ziet door lichtvervuiling gemiddeld een stuk minder sterren dan vroeger. Volgens nieuw Duits-Amerikaans onderzoek dat is gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Science, neemt de lichtvervuiling nog veel sneller toe dan tot nu toe werd gedacht. „Het tempo waarop sterren onzichtbaar worden voor mensen in stedelijke omgevingen is dramatisch”, zegt hoofdauteur Christopher Kyba in een verklaring.