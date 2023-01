Een regionale aanpak voor de preventie van longkanker is niet specifiek genoeg. Om een zo groot mogelijk groep te bereiken is het beter om verder in te zoomen en op wijkniveau te kijken hoe de inwoners het beste voorgelicht kunnen worden. Dat stelt Robin Peeters, internist in het Erasmus MC, naar aanleiding van het verschijnen van de Nederlandse Kankeratlas.