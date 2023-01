De Duitse politie heeft de ontruiming van het bezette ‘bruinkooldorp’ Lützerath, niet ver van Roermond, bijna afgerond. Volgens een woordvoerder van de politie in Aken moeten er nog enkele mensen uit boomhutten gehaald worden en zitten er nog twee activisten verschanst in een tunnel onder het dorp. „De boomhutten pakken we vrijdag nog aan”, zei hij. „De twee mensen in de tunnel proberen we er ook zo snel mogelijk uit te halen.”