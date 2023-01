Twee voormalig politieagenten die ervan worden verdacht dat ze onrechtmatig informatie uit politiesystemen hebben gehaald en hebben doorgespeeld naar een grote wietbende in Almelo, ontkennen stellig dat ze dat hebben gedaan. Ze geven toe dat ze, toen ze nog in functie waren, in de systemen hebben gekeken, maar dat zouden ze alleen hebben gedaan uit nieuwsgierigheid en persoonlijke interesse.