Laadstationuitbater Fastned heeft zijn omzet in het laatste kwartaal van afgelopen jaar hard zien stijgen. Die kwam haast drie keer zo hoog uit als in dezelfde periode van 2021. Dat was vooral te danken aan meer elektrische wagens, maar het bedrijf breidde het aantal laadstations ook flink uit. Tenslotte verhoogde Fastned ook de prijzen in het slotkwartaal om de gestegen energieprijzen te compenseren.