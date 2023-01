Het was een gedenkwaardige nieuwjaarsdag voor Arie den Boer en de hervormde gemeente van Heinenoord: Den Boer herdacht dat hij precies zestig jaar geleden werd benoemd als organist van deze gemeente. Aan veel aandacht heeft de bescheiden 84-jarige speelman geen behoefte. Hij gedijt in de luwte. „Achter de klavieren voel ik me thuis.”