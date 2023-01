Beurzen New York op flinke winst na positief banenrapport VS

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met stevige koerswinsten gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden positief op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit bleek onder meer dat de gemiddelde uurlonen in de grootste economie van de wereld in december minder sterk zijn gestegen. Daardoor nam de angst af voor een verder stijgende inflatie door een loon-prijsspiraal en kan de Amerikaanse centrale bank het mogelijk kalmer aan gaan doen met verhogen van de rente om de hoge inflatie onder controle te krijgen.