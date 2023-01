De voordeur van een woning heeft in de nacht van donderdag op vrijdag kort in brand gestaan door een explosie in Rotterdam-Zuid. De knal rond 03.00 uur werd vermoedelijke veroorzaakt door een explosief dat iemand bij de woning aan de Kouterstraat had neergelegd. Buren wisten de brand snel te blussen en er raakte niemand gewond.