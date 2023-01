Amazon daalt op Wall Street na aankondiging massaontslag

Amazon behoorde donderdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse webwinkelconcern kondigde aan meer dan 18.000 banen te schrappen. Het gaat om de grootste ontslagronde in de geschiedenis van het bedrijf, dat zijn personeelsbestand tijdens de coronapandemie nog hard zag groeien. In de Amerikaanse techsector zijn de laatste maanden al verschillende grote ontslagrondes aangekondigd. De ontslagronde komt niet als een verrassing, want topman Andy Jassy had al in november laten weten dat die zou komen. Alleen het aantal getroffen banen was nog onduidelijk.