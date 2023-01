Aandacht voor Fed-notulen en omzetcijfers Sligro op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de notulen van de meeste recente rentevergadering van de Federal Reserve. Die aantekeningen bevatten mogelijk meer informatie over de rentestappen van de Amerikaanse centrale bank in het nieuwe jaar. Ook Sligro staat in de belangstelling. Het groothandelsbedrijf zag de omzet in 2022 met bijna 31 procent stijgen, mede dankzij prijsverhogingen door de hoge inflatie.