Het merendeel van burgemeesters van Belgische gemeenten maakt zich, net als een deel van hun Nederlandse collega’s, zorgen over het afsteken van vuurwerk in de privésfeer. Het is voor Belgen toegestaan om vuurwerk af te steken rond de jaarwisseling, maar gemeenten zien liever dat mensen hun heil zoeken bij de vuurwerkshows die in veel plaatsen worden georganiseerd.