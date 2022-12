Australiërs hebben voor deze feestdagen en in de aanloop naar kerst een recordbedrag in de winkels gespendeerd, ondanks de zorgen over de hoge inflatie. Volgens de Australische winkelbranchevereniging gaven consumenten in de periode van 1 november tot en met 24 december een bedrag van 74,5 miljard Australische dollar uit, omgerekend meer dan 47 miljard euro.