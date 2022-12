De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen lagen in november ruim 17 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijsstijging voor de vijfde maand op rij is afgevlakt, blijft de toename van de afzetprijzen met 17,3 procent „ongekend groot”, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In oktober waren de prijzen nog bijna 21 procent hoger dan een jaar eerder.