Patiënten mogen niet de dupe worden van het feit dat sommige verzekeraars nog in onderhandeling zijn met zorgverleners over de contracten voor 2023, vindt de Patiëntenfederatie Nederland. Als een verzekeraar in 2022 een contract had met bijvoorbeeld een ziekenhuis, moet de patiënt ervan uit kunnen gaan dat de zorg daar ook komend jaar vergoed wordt.