De nieuwe Israëlische coalitieregering onder leiding van premier Benjamin Netanyahu wordt donderdag in het parlement officieel geïnstalleerd. Het is volgens waarnemers de meest rechtse regering die het land gekend heeft. De coalitie stoelt onder meer op de Religieuze Zionismepartij (RZP) die fel tegenstander van een Palestijnse staat is en meer land wil inlijven met behulp van nederzettingen.