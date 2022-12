De aandelenbeurzen in New York zijn met verliezen de handel uitgegaan. Zorgen over de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in China drukten op het gemoed van beleggers. De vrees bestaat dat de verspreiding van corona in het Aziatische land, dat eerder nog een streng anti-coronabeleid hanteerde, kan overslaan naar andere landen. Het aandeel Tesla won wat aan waarde na zeven dagen van aanhoudende verliezen.