Het boeit me ieder jaar weer. Het feit dat Kerst voor iedereen, christen of niet, zo’n belangrijk feest is. Natuurlijk weet ik dat die aandacht voor Kerst veel, zo niet alles te maken heeft met commercie. Met lichtjes en bomen en eten en drinken. Liefst nog wat sneeuw erbij en een paar nachten vorst en dan is Kerst zoals Kerst wezen moet, vinden nogal wat mensen. En de uitbaters van winkels en restaurants varen er wel bij.