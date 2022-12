Mensen die beleggen in cryptomunten doen dit vooral om een gokje te wagen en uit nieuwsgierigheid. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van onderzoek dat is uitgevoerd onder crypto-investeerders van zestien jaar en ouder. Volgens dat onderzoek houden de meeste beleggers in digitale munten de risico’s beperkt, maar nemen jongeren meer risico’s.