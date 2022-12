Prosus was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. De techinvesteerder profiteerde van de positieve stemming in de Chinese techsector. Zo dikte Tencent 3,6 procent aan in Hongkong. Prosus heeft een groot belang in het Chinese internet- en gamesbedrijf en werd 1,5 procent hoger gezet.