Het AD en tijdschrift Libelle betalen kopers van ongebruikte vouchers voor een overnachting in een Fletcher-hotel hun geld terug. Ook koopjeswebsite SocialDeal gaat dat doen. De bedrijven nemen die stap nadat de Consumentenbond bide had aangesproken op het feit dat de vouchers misleidend zijn. Ze waren volgens klanten moeilijk in te wisselen en er werden verschillende niet te vermijden extra kosten in rekening gebracht.