Inflatie, rente en recessie belangrijkste thema’s beursjaar 2023

Inflatie, rente en recessie zullen naar verwachting de belangrijkste thema’s blijven in 2023, dat volgens kenners opnieuw een slecht beursjaar dreigt te worden. Een soepele en sneller dan verwachte volledige heropening van de Chinese economie, na het loslaten van het zerocovidbeleid in dat land, zou in 2023 een mooie meevaller zijn. Een plotseling einde van de oorlog in Oekraïne zou de mooiste verrassing zijn in het nieuwe jaar.