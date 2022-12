RDleesclub: ”Mijn naam is Asjer Lev” laat vaders in een spiegel kijken

”Mijn naam is Asjer Lev” is een roman van de Joods-Amerikaanse schrijver en rabbijn Chaim Potok uit 1972. Asjer Lev groeit op in de chassidisch-joodse gemeenschap van Brooklyn, een wijk in New York. Al jong blijkt dat hij aanleg voor tekenen heeft. Hij wil graag kunstenaar worden. Met deze ambitie komt hij in conflict met de opvattingen van de gemeenschap waarin hij leeft. De chassidische Joden zien zijn artistieke gave als iets van de gojim (de heidenen) of zelfs van de duivel. Hij botst hierover ook met zijn vader.