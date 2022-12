Tijdens een bezoekje aan een bijlesklas, hartje Beiroet, steekt een meisje haar vinger op: „Mijnheer, ik kan Psalm 23 opzeggen.” Even later kijken twee ogen strak voor zich uit en klinkt in het Koerdisch: „De Heere is mijn Herder” en wat daarop volgt. In het Koerdisch, want het meisje –Ruhef heet ze– komt uit Koerdisch gebied in Syrië. Net als haar zusje Lucine trouwens, die naast haar zit.