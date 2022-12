Ecowende, een samenwerkingsverband van Shell en Eneco, is de winnaar van de aanbesteding van het windpark Hollandse Kust (west) kavel VI. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend. Het veld ligt op meer dan 50 kilometer van de Nederlandse kust ter hoogte van IJmuiden en moet in 2026 in gebruik worden genomen.