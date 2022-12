De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in de eurozone met 0,5 procentpunt verhoogd. Dat is iets minder fors dan de voorgaande twee keren toen er 0,75 procentpunt bij kwam. Wel zien de beleidsbepalers van de bank nog altijd de noodzaak om de rente nog „aanzienlijk” te verhogen in een „stevig tempo” om de inflatie weer omlaag te krijgen richting de 2 procent.