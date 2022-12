De voedseluitdeelpunten van Berliner Tafel (Berlijnse tafel), zoals in een protestantse kerk in Berlijn, trekken veel mensen. De organisatie Berliner Tafel haalt onverkocht voedsel op bij supermarkten en bakkerijen, sorteert het in haar magazijnen en verdeelt het opnieuw over sociale programma’s en verschillende voedselbedelingspunten. De Berliner Tafel bereikt maandelijks meer dan 165.000 mensen. beeld EPA, Filip Zanger