De beurshandel in Amsterdam staat woensdag volledig in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal na de slotbel op de Europese markten de rente in de Verenigde Staten naar verwachting verder verhogen met een half procentpunt. De Fed lijkt daarmee bij de laatste rentevergadering van het jaar wat gas terug te nemen na de vorige stevige rentestappen van 0,75 procentpunt.