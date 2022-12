Column: EU op veroveringspad

Het was maar een betrekkelijk klein berichtje in deze krant: ”Europese Commissie: Erken ouderschap in hele EU (Europese Unie)” (RD 8-12). De inhoud ervan is echter veelzeggend en vérstrekkend. De Europese Commissie heeft, onder voorzitterschap van Ursula von der Leyen, een zogenaamd gelijkheidspakket voorgesteld, en onderdeel daarvan is dat alle lidstaten verplicht moeten worden om de ouderrechten van homoparen te erkennen. Landen als Hongarije, Polen en Bulgarije erkennen de relatie van dergelijke paren echter niet als een huwelijk. Daardoor kunnen die paren ook geen ouderschap claimen over de kinderen die in zo’n relatie opgroeien.