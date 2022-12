De wereldwijde uitstoot door natuurbranden lag het afgelopen jaar beduidend lager dan in 2021, maar het was wel een jaar van extremen volgens een jaaroverzicht van Copernicus. Volgens dit Europese programma dat de aarde voortdurend in de gaten houdt met satellieten, ging in 2022 ongeveer 1455 megaton aan koolstof de lucht in door natuurbranden. Dat is 17 procent minder dan een jaar eerder.