Aanhangers van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro zijn maandagavond (lokale tijd) in botsing gekomen met de politie in de hoofdstad Brasilia. De ongeregeldheden braken uit nadat een inheemse leider werd aangehouden die protesten leidde om te voorkomen dat Luiz Inácio Lula da Silva in januari wordt aangesteld als het nieuwe staatshoofd van Brazilië.