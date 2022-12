Autofabrikant Rivian zakt op afwachtend Wall Street

Rivian behoorde maandag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Het aandeel zakte 4,4 procent nadat de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen had laten weten af te zien van de plannen om samen met het Duitse autoconcern Mercedes-Benz elektrische bestelbussen in Europa te gaan maken. Drie maanden geleden sloten de twee autobouwers nog een overeenkomst om een nieuwe assemblagelijn voor elektrische busjes op te zetten in Centraal- of Oost-Europa.