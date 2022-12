Het kan maanden duren voordat de schade aan energievoorzieningen in en rond de Zuid-Oekraïense havenstad Odessa verholpen is, hebben de autoriteiten zaterdag gezegd. Meer dan 1,5 miljoen mensen zitten daar zonder stroom, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski in een videotoespraak, na een aanval van door Rusland gelanceerde drones.