Wie benieuwd is hoe populair bepaalde voornamen in het verleden waren, kan die nu terugzoeken tot 1790. Het Meertens Instituut heeft het bereik van zijn Voornamenbank fors uitgebreid. Die ging eerst terug tot 1880. Daar is dus bijna een eeuw aan data aan toegevoegd. „Er is geen ander land in de wereld waarvoor voornaampopulariteit over een periode van meer dan twee eeuwen online te vinden is”, stelt het instituut daarover.