Het Indiase staatselektriciteitsbedrijf NTPC heeft plannen om veel nieuwe kerncentrales te bouwen om zo de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de uitstoot van het land te helpen verlagen. India is de op twee na grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld en wil in 2070 klimaatneutraal zijn. Het grootste deel van de stroom in het land wordt nu nog opgewekt door steenkolencentrales.